Трамп каже, що "отримав кулю за демократію"

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп напередодні провів свій перший передвиборчий мітинг після того, як пережив замах минулого тижня.

Про це повідомляє CNN, інформує "Європейська правда".

Під час виступу у Мічигані Трамп заявив, що він "отримав кулю за демократію".

"Я не повинен бути тут зараз, але сталося щось дуже особливе", – сказав ексочільник Білого дому.

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Трамп, який виступав майже дві години, подякував персоналу лікарні, куди його доставили після замаху.

Він також назвав "героєм" чоловіка, який загинув під час стрілянини, а також говорив про двох поранених учасників заходу.

Замах на Трампа стався минулого тижня під час передвиборчого заходу у містечку Батлер, що у штаті Пенсильванія.

Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину, що сталась на передвиборчому мітингу Трампа, як замах на вбивство, а також як "потенційний" внутрішній терористичний акт.

Стрілянина викликала питання про те, як стрілець зміг залізти на дах, звідки було видно колишнього президента. Це трапилось незважаючи на додаткову охорону колишнього президента, яку організували для колишнього президента через відому владі США загрозу з боку Ірану.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.