Трамп говорит, что "получил пулю за демократию"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп накануне провел свой первый предвыборный митинг после того, как пережил покушение на прошлой неделе.

Об этом сообщает CNN, информирует "Европейская правда".

Во время выступления в Мичигане Трамп заявил, что он "получил пулю за демократию".

"Я не должен быть здесь сейчас, но произошло нечто очень особенное", – сказал экс-глава Белого дома.

Реклама:

Трамп, который выступал почти два часа, поблагодарил персонал больницы, куда его доставили после покушения.

Он также назвал "героем" мужчину, который погиб во время стрельбы, а также говорил о двух раненых участниках мероприятия.

Покушение на Трампа произошло на прошлой неделе во время предвыборного мероприятия в городке Батлер, что в штате Пенсильвания.

Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу, которая произошла на предвыборном митинге Трампа, как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт.

После случившегося возникли вопросы о том, как стрелок смог залезть на крышу, откуда было видно бывшего президента. Это произошло, несмотря на дополнительную охрану бывшего президента, которую организовали для бывшего президента из-за известной властям США угрозы со стороны Ирана.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.