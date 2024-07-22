ЗМІ: Байден вирішив вийти з передвиборчих перегонів після розмови з найближчими радниками

Президент США Джо Байден ще увечері у суботу не думав залишати передвиборчі перегони, однак вдень у неділю вирішив знятися після розмови з найближчими радниками.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Напередодні вихідних Байден перебував у своєму будинку для відпочинку в Рехобот-Біч у штаті Делавер з невеликою кількістю співробітників, включаючи давнього радника Стіва Ріккетті.

У суботу Байден попросив ще одного радника Майка Донілона, який консультував його протягом десятиліть, приєднатися до них у Рехоботі, розповіло джерело видання.

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У Делавері Байден обговорив з Рікетті і Донілоном ситуацію, включаючи те, хто його підтримує, і стан передвиборчих перегонів.

Президент поговорив зі своєю сім'єю і до вечора ухвалив рішення знятися з виборів.

Потім Рікетті і Донілон допомогли йому попрацювати над заявою, а також над планом інформування помічників і союзників.

У неділю Байден зателефонував віцепрезидентці Камалі Гарріс, керівнику апарату Джеффу Зіненсу і голові передвиборчої кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їм про своє рішення.

О 13:45 він розмовляв зі старшими радниками з Білого дому та передвиборчої кампанії, а о 13:46 опублікував свого листа в Х (Twitter).

Як відомо, напередодні Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

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