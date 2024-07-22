СМИ: Байден решил выйти из предвыборной гонки после разговора с ближайшими советниками

Президент США Джо Байден еще вечером в субботу не думал покидать предвыборную гонку, однако днем в воскресенье решил сняться после разговора с ближайшими советниками.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Накануне выходных Байден находился в своем доме для отдыха в Рехобот-Бич в штате Делавэр с небольшим количеством сотрудников, включая давнего советника Стива Риккетти.

В субботу Байден попросил еще одного советника Майка Донилона, который консультировал его в течение десятилетий, присоединиться к ним в Рехоботе, рассказал источник издания.

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В Делавэре Байден обсудил с Рикетти и Донилоном ситуацию, включая то, кто его поддерживает, и состояние предвыборной гонки.

Президент поговорил со своей семьей и к вечеру принял решение сняться с выборов.

Затем Рикетти и Донилон помогли ему поработать над заявлением, а также над планом информирования помощников и союзников.

В воскресенье Байден позвонил вице-президенту Камале Харрис, руководителю аппарата Джеффу Зиненсу и главе предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон, чтобы сообщить им о своем решении.

В 13:45 он разговаривал со старшими советниками из Белого дома и предвыборной кампании, а в 13:46 опубликовал свое письмо в Х (Twitter).

Как известно, накануне Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

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