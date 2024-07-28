У Румунії 14-річний хлопець підпалив школу, щоб привернути увагу батьків

У жудеці (області) Мехедінць на заході Румунії 14-річний хлопець підпалив школу через розбіжності з батьками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Antenna 3.

Учень розпалив пожежу в туалеті рідної школи, після чого вогонь швидко перекинувся на всю будівлю. Жителі викликали екстрені служби, які швидко прибули на місце, аби загасити полум’я.

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Після спалаху пожежі влада розпочала розслідування, і співробітники поліції встановили, що вогонь навмисно підпалив 14-річний неповнолітній. При ньому знайшли запальничку та легкозаймисті матеріали.

Неповнолітній розповів, що вдався до цього вчинку через розбіжності з батьками та щоб привернути їхню увагу до себе. Дорослі були у від'їзді у Франції і нещодавно повернулися додому, а дитина відчувала, що нею нехтують.

Учня помістили до центру тимчасового тримання для неповнолітніх. Психіатрична експертиза має визначити, чи був він осудним під час скоєння злочину.

Хлопцеві загрожує кримінальну відповідальність за скоєне – до 7 років позбавлення волі.

Минулого року, нагадаємо, в Польщі у котельні школи, де живуть 33 біженці з України, сталася пожежа.