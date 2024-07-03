Росія призупинила участь у роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ

Держдума і Рада Федерації РФ у середу ухвалили спільну заяву про припинення участі російської делегації у роботі Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

У заяві йдеться про те, що, "незважаючи на неодноразові звернення та пропозиції російської делегації, пріоритети керівництва ПА ОБСЄ свідчать про те, що наразі замість створення умов для конструктивного обміну думками та формування об'єднавчого порядку денного цей майданчик використовують як політизований інструмент для цілеспрямованої реалізації антиросійського курсу".

"Протягом багатьох років ПА ОБСЄ ігнорує проблеми, пов'язані з порушенням прав національних меншин в Україні та в державах Балтії, свободи спілкування та навчання рідною мовою, не звертає уваги на блюзнірську героїзацію нацистів та їхніх поплічників, утиски й убивства журналістів, які виступають із позицією, відмінною від сформованої у Брюсселі та Вашингтоні", – наголошується в документі.

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Крім того, делегацію Федеральних зборів РФ у ПА ОБСЄ "під надуманими приводами неодноразово позбавляли можливості для продовження діалогу, повноцінної та рівноправної участі в роботі пленарних засідань і керівних органів ПА ОБСЄ", зазначено в заяві.

"Недопуск російської делегації на зазначені заходи зумовив ухвалення єдино можливого рішення про припинення виплат до бюджету ПА ОБСЄ. Це призупинення було використане для позбавлення її членів права голосувати, що не дає змоги представникам нашої країни брати участь в ухваленні рішень", – зазначили парламентарії.

При цьому "останньою крапкою в тупиковій ситуації, що складається, стала демонстративна відмова Румунії у видачі віз членам російської делегації для участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ в Бухаресті 2024 року", йдеться в заяві.

У зв'язку з цим сенатори РФ і депутати Держдуми "вважають обґрунтованим і закономірним призупинити участь делегації Федеральних зборів Російської Федерації в ПА ОБСЄ, а також виплату внесків Російської Федерації до бюджету ПА ОБСЄ".

Нещодавно румунська влада відмовилась видати візи російській і білоруській делегаціям для участі в щорічній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться в Румунії з 29 червня по 3 липня.

Російська делегація раніше відмовилася брати участь щонайменше у двох сесіях ПА ОБСЄ – восени 2023 року в Єревані та взимку 2024 року у Відні. Російські парламентарі також не були присутні на сесіях у Великій Британії та Канаді у 2022 та 2023 роках відповідно через відсутність віз.

У липні 2023 року Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила декларацію, в якій назвала Росію державою-спонсором тероризму.

А на початку цього року Росія оголосила про призупинення участі в ПА ОБСЄ.

Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.