Россия приостановила участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Госдума и Совет Федерации РФ в среду приняли совместное заявление о прекращении участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

В заявлении говорится, что, "несмотря на неоднократные обращения и предложения российской делегации, приоритеты руководства ПА ОБСЕ свидетельствуют о том, что сейчас вместо создания условий для конструктивного обмена мнениями и формирования объединительной повестки дня эту площадку используют как политизированный инструмент для целенаправленной реализации антироссийского курса".

"В течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств в Украине и в государствах Балтии, свободы общения и обучения на родном языке, не обращает внимания на кощунственную героизацию нацистов и их приспешников, притеснения и убийства журналистов, выступающих с позицией, отличной от сформированной в Брюсселе и Вашингтоне", – отмечается в документе.

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Кроме того, делегация Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ "под надуманными предлогами неоднократно лишалась возможности для продолжения диалога, полноценного и равноправного участия в работе пленарных заседаний и руководящих органов ПА ОБСЕ", отмечается в заявлении.

"Недопуск российской делегации на указанные мероприятия обусловил принятие единственно возможного решения о приостановке выплат в бюджет ПА ОБСЕ. Это приостановление было использовано для лишения ее членов права голосовать, что не позволяет представителям нашей страны участвовать в принятии решений", – отметили парламентарии.

При этом "последней точкой в складывающейся тупиковой ситуации стал демонстративный отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте в 2024 году", говорится в заявлении.

В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Госдумы "считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ".

Недавно румынские власти отказались выдать визы российской и белорусской делегациям для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля.

Российская делегация ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ – осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене. Российские парламентарии также не присутствовали на сессиях в Великобритании и Канаде в 2022 и 2023 годах соответственно из-за отсутствия виз.

В июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию, в которой назвала Россию государством-спонсором терроризма.

А в начале этого года Россия объявила о приостановлении участия в ПА ОБСЕ.

Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.