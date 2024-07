Зеленський подякував США за нову допомогу

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам за оголошені 3 липня нові пакети військової допомоги.

Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Зеленський подякував президенту Джо Байдену, обом партіям Конгресу та всьому американському народу.

I am grateful to @POTUS Joe Biden, both parties in Congress, and the entire American people for today’s military aid packages.



Additional air defense, artillery, anti-tank weapons, and other critical items, as well as funds to purchase Patriot and NASAMS missiles, will…

