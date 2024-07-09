Орбан не спромігся засудити удар Росії по "Охматдиту" і закликав до "припинення вогню"

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан через більш як добу вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Свій коментар він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У твіті Орбана не знайшлось місця для висловлення співчуття загиблим і постраждалим у результаті ракетного удару, також він ані словом не згадав про те, що за цим стоїть Росія.

Прем’єр Угорщини тільки сказав про "трагічний і жахливий теракт у Києві", який, за його словами, доводить: "жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень".

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"Саме тому дев’ять днів тому ми розпочали миротворчу місію. Усе більша інтенсивність війни – це заклик до світових держав відмовитися від політики війни і натомість створити мирну політику, яка б спонукала Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів", – додав він.

Yesterday’s tragic and heinous attack in Kyiv proves that our fears were justified: as it was foreseeable, the brutality of the Russia-Ukraine war has reached a new level. This is precisely why we embarked on a peace mission 9 days ago.



The growing intensity of the war is a call… – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 9, 2024

Решта європейських лідерів однозначно засудили російський обстріл "Охматдиту" та висловили співчуття жертвам.

Суперник Орбана Петер Мадяр оголосив збір гуманітарної допомоги для українських дітей та готується вирушити до Києва з партією медобладнання.

Мер угорської столиці Будапешта Гергей Корачонь засудив масовані ракетні удари Росії по українських містах, зокрема "Охматдиту", та принагідно розкритикував Орбана через візит до Москви.