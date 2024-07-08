Мер Будапешта пошпетив "миротворця Орбана" після удару РФ по "Охматдиту"

Мер угорської столиці Будапешта Гергей Корачонь засудив масовані ракетні удари Росії по українських містах, зокрема дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, та принагідно розкритикував прем’єра Віктора Орбана через візит до Москви.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Корачонь написав у Instagram.

Мер Будапешта назвав останню ракетну атаку на Київ "найжахливішою за всю історію".

"Чим можна виправдати таку незбагненну жорстокість? Хто здатен говорити про цю війну з одностороннім підходом? Як можна по-дружньому потискати руку тому, хто одним натисканням кнопки спричиняє смерть дітей і нестримне руйнування?" – додав він, натякаючи на недавню зустріч Орбана з Владіміром Путіним.

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Корачонь нагадав, що минулого року був у Києві та запевнив мера Віталія Кличка в солідарності з боку Будапешта, а також відвідав "Охматдит", де "лікарі щомиті ризикували своїм життям, щоб врятувати життя маленьких пацієнтів".

Зазначимо, що влада Угорщини наразі офіційно не прокоментувала ракетну атаку росіян.

Нагадаємо, у понеділок президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.

Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

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