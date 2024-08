МЗС: Роспропаганда поширила фейк від імені Кулеби про допомогу США

Речник МЗС України Георгій Тихий опублікував спростування у зв’язку з поширенням роспропагандою фейкового допису глави міністерства Дмитра Кулеби у соцмережі Х.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням речника, його спростування стосується нібито допису міністра наступного змісту: "Важливо пам'ятати, що ресурси обмежені, навіть у такої великої держави, як США. Ізраїль повинен уникати ескалації напруженості з Іраном. Щоб перемогти Росію, нам потрібна повна підтримка наших союзників".

Тихий наголосив, що якщо перевірити профіль Дмитра Кулеби у соцмережі Х, то стане очевидно, що такого допису не існує.

Anyone who can check @DmytroKuleba's profile should be able to see that such a tweet does not exist. But, because Russian propaganda is working hard to spread this lame forgery, I can officially confirm that it is a fake. Ukraine's foreign minister has never stated this. pic.twitter.com/ni7mXkdsWX