МИД: Роспропаганда распространила фейк от имени Кулебы о помощи США

Представитель МИД Украины Георгий Тихий опубликовал опровержение в связи с распространением роспропагандой фейкового сообщения главы министерства Дмитрия Кулебы в соцсети Х.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению представителя, его опровержение касается якобы сообщения министра следующего содержания: "Важно помнить, что ресурсы ограничены, даже у такой великой державы, как США. Израиль должен избегать эскалации напряженности с Ираном. Чтобы победить Россию, нам нужна полная поддержка наших союзников".

Тихий отметил, что если проверить профиль Дмитрия Кулебы в соцсети Х, то станет очевидно, что такого сообщения не существует.

Anyone who can check @DmytroKuleba's profile should be able to see that such a tweet does not exist. But, because Russian propaganda is working hard to spread this lame forgery, I can officially confirm that it is a fake. Ukraine's foreign minister has never stated this. pic.twitter.com/ni7mXkdsWX