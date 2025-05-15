Сікорський спитав на зустрічі НАТО про угорських шпигунів в Україні, Сійярто розлютився

Міністри закордонних справ Польщі та Угорщини обмінялись публічними випадами на Х через дискусію про затримання угорських агентів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сійярто заявив, що на неформальній зустрічі глав МЗС країн НАТО в Анталії його польський візаві "повторив тези наклепницької кампанії України проти нас".

Він назвав Сікорського "одним із найбільших прихильників війни" і відкинув його "звинувачення", не уточнивши, в чому їхня суть.

У коментарі до Сійярто прийшов глава польського МЗС і пояснив, що на міністерській зустрічі НАТО в Туреччині спитав, чи справді угорська військова розвідка вела операції на Закарпатті, як стверджує Україна.

"Обидві сторони повинні надати докази з цього серйозного питання. Мені важко зрозуміти ворожість Угорщини до України, яка зазнала вторгнення", – додав він.

Нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.

Згодом Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також стало відомо, що у Будапешті затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, згодом його депортували.