ЗМІ: переговори України і РФ за участю США і Туреччини відбудуться 16 травня

Українська та російська делегації проведуть переговори у Стамбулі у пʼятницю, 16 травня, за участю представників США і Туреччини.

Про це повідомило турецьке інформагентство Anadolu з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини, пише "Європейська правда".

За даними Anadolu, у зустрічі представників України та Росії братиме участь глава турецького МЗС Хакан Фідан. Американську ж делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо.

Офіційно сторони не підтверджували переговорів у такому форматі на пʼятницю.

На переговори у Туреччину, ініційовані правителем Кремля Владіміром Путіним, Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

З огляду на це державний секретар США Марко Рубіо не бачить шансів на прорив у переговорах між делегаціями України та Росії у Стамбулі.

Тим часом Володимир Зеленський 15 травня затвердив склад української делегації для переговорів у Стамбулі на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.