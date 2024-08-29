Франція та Сербія підписали угоду про продаж 12 винищувачів Rafale

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Сербії в четвер, 29 серпня, підписав із сербським візаві Александаром Вучичем угоду про продаж французьких винищувачів Rafale.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Макрон і Вучич після зустрічі в Белграді підписали кілька меморандумів та угод про двосторонню співпрацю.

Одна з угод між міністром оборони Сербії Братиславом Гашичем і виконавчим директором компанії Dassault Еріком Трап’є передбачає купівлю 12 нових літаків Rafale у межах контракту загальною вартістю 2,7 мільярда євро.

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"Це чудова новина для нас", – запевнив сербський президент, анонсувавши, що у 2024-2025 роках на ці цілі буде виділено 421 мільйон євро й це не збільшить державний борг Сербії.

Сербія і Франція досягли домовленості про купівлю літаків у квітні під час візиту Вучича до Парижа. Тоді було оголошено про фіналізацію угоди протягом наступних місяців.

Президент Франції у четвер прибув до Сербії з дводенним візитом, під час якого обговорить геополітичні питання, двосторонні відносини, співпрацю в галузі економіки, охорони здоров'я, енергетики, культури і штучного інтелекту.

Візит Макрона – другий за останні п'ять років – відбудеться менш ніж через п'ять місяців після того, як він приймав сербського президента в Парижі.

Напередодні президент Франції висловив жаль через відсутність ентузіазму в Сербії щодо вступу до ЄС.