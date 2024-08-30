У Румунії на високогірній трасі ведмідь почав лізти в авто, вимагаючи гостинця

У Румунії ведмідь, який зустрівся на дорозі водію на високогірній трасі, майже зумів всунути голову у салон та міг травмувати людей, якби на сидінні був пасажир.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Ситуація сталася з журналістом телеканалу Ноно Семеном, він був за кермом. Він назвав свій досвід "попередженням для усіх, хто хоче познайомитись з ведмедями і погодувати їх".

Він їхав трасою близько 2 годин і за цей час зустрів 15 ведмедів. Нерідко у цей час якісь туристи зупинялися біля них.

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Драматична зустріч сталася вже наприкінці поїздки у місці, де водій не очікував побачити ведмедів. За словами журналіста, він їхав на невеликій швидкості та наполовину опустив скло вікна біля пасажирського сидіння для провітрювання.

За поворотом виявилося, що декілька машин зупинилися через ведмедів на дорозі. Він також загальмував і зупинився, а оскільки все одно не міг продовжити рух, то вирішив сфотографувати ведмедів.

У цей час ведмідь з’явився впритул до машини та почав лізти головою в салон, скориставшись привідкритим вікном. Підняти скло було проблемою, тому що спрацьовував запобіжник, який передбачили для запобігання защепленню рук у вікні.

"Коли вікно було опущене, ведмідь вліз у машину мордою і лапами та вдарив обома лапами по правому сидінню. Це не було нападом на мене, більш схоже, що він вивчив, що з авто дають їжу", – розповів журналіст.

У підсумку він вирішив розвертатися і їхати у протилежному напрямку, ведмідь біг за ним ще кілька десятків метрів.

Міністр довкілля Мірча Фехет наголосив, що людям не слід зупинятися і підгодовувати ведмедів, тому що ці людські розваги привчають ведмедів не боятися людей, але їхня поведінка залишається непередбачуваною.

Він додав, що у відомстві планують розмістити по всьому Трансфегеранському шосе попередження румунською та англійською як додаткове нагадування, що підгодовувати ведмедів заборонено і небезпечно для життя, а також встановлять камери відеоспостереження, щоб чітко фіксувати порушників.

"Те, що відбувається на Трансфегеранському шосе – це національна ганьба. Від цього не краще ні ведмедям, ні людям, ні країні", – заявив він.

Раніше міністр казав, що за такі дії регулярно виписують десятки штрафів.

Нагадаємо, у липні 2024 року румунські депутати погодили відстріл сотень ведмедів після трагічної загибелі туристки.

Останніми роками ведмеді стали чималою проблемою у румунських Карпатах: популяція звірів стала дуже великою і вони не бояться людей. Взимку 2021 року ведмеді кілька разів виходили на гірськолижні траси, у румунських соцмережах нерідко з'являються кадри, як клишоногі виходять до автомобілів на гірських дорогах.

Також останнім часом була серія інцидентів з ведмедями у Словаччині, у зв’язку з цим парламент спростив процедуру відстрілу.