В Румынии на высокогорной трассе медведь начал лезть в автомобиль, требуя гостинца

В Румынии медведь, который встретился на дороге водителю на высокогорной трассе, почти сумел всунуть голову в салон и мог травмировать людей, если бы на сиденье был пассажир.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Ситуация произошла с журналистом телеканала Ноно Семеном, он был за рулем. Он назвал свой опыт "предупреждением для всех, кто хочет познакомиться с медведями и покормить их".

Он ехал по трассе около 2 часов и за это время встретил 15 медведей. Нередко в это время какие-то туристы останавливались возле них.

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Драматическая встреча произошла уже в конце поездки в месте, где водитель не ожидал увидеть медведей. По словам журналиста, он ехал на небольшой скорости и наполовину опустил стекло окна возле пассажирского сиденья для проветривания.

За поворотом оказалось, что несколько машин остановились из-за медведей на дороге. Он также затормозил и остановился, а поскольку все равно не мог продолжить движение, то решил сфотографировать медведей.

В это время медведь появился вплотную к машине и начал лезть головой в салон, воспользовавшись приоткрытым окном. Поднять стекло было проблемой, потому что срабатывал предохранитель, который предусмотрели для предотвращения защемления рук в окне.

"Когда окно было опущено, медведь влез в машину мордой и лапами и ударил обеими лапами по правому сиденью. Это не было нападением на меня, больше похоже, что он выучил, что из авто дают еду", – рассказал журналист.

В итоге он решил разворачиваться и ехать в противоположном направлении, медведь бежал за ним еще несколько десятков метров.

Министр окружающей среды Мирча Фехет подчеркнул, что людям не следует останавливаться и подкармливать медведей, потому что эти человеческие развлечения приучают медведей не бояться людей, но их поведение остается непредсказуемым.

Он добавил, что в ведомстве планируют разместить по всему Трансфегеранскому шоссе предупреждения на румынском и английском как дополнительное напоминание, что подкармливать медведей запрещено и опасно для жизни, а также установят камеры видеонаблюдения, чтобы четко фиксировать нарушителей.

"То, что происходит на Трансфегеранском шоссе – это национальный позор. От этого не лучше ни медведям, ни людям, ни стране", – заявил он.

Ранее министр говорил, что за такие действия регулярно выписывают десятки штрафов.

Напомним, в июле 2024 года румынские депутаты утвердили разрешение на отстрел сотен медведей после трагической гибели туристки.

В последние годы медведи стали немалой проблемой в румынских Карпатах: популяция зверей стала очень большой и они не боятся людей. Зимой 2021 года медведи несколько раз выходили на горнолыжные трассы, в румынских соцсетях нередко появляются кадры, как косолапые выходят к автомобилям на горных дорогах.

Также в последнее время была серия инцидентов с медведями в Словакии, в связи с этим парламент упростил процедуру отстрела.