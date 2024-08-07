Активістки-зоозахисниці перервали захід за участю Папи у Ватикані

Щотижневу загальну аудієнцію Папи Римського Франциска у Ватикані в середу ненадовго перервали дві жінки з групи захисників тварин.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Активістки протестували проти проведення кориди.

Жінки пройшли проходом в залі Павла VI у Ватикані, тримаючи плакати іспанською та англійською мовами з написом: "Корида – це гріх".

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Reuters

Співробітники служби безпеки швидко вивели активісток.

У середу Папа Франциск проводив свою першу загальну аудієнцію після місячної літньої перерви в липні.

Через сильну спеку захід проходив в залі для аудієнцій Ватикану, а не на площі Святого Петра.

Раніше активістки групи Ostatne Pokolenie ("Останнє покоління") заблокували VIP-вхід до стадіону у Варшаві перед концертом Тейлор Свіфт, звинувативши співачку у "відірваності" від екологічних проблем.

Нагадаємо, у червні двоє протестувальників руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту") увійшли в лондонський аеропорт Станстед і облили приватні літаки помаранчевою фарбою, стверджуючи, що один із них належав Тейлор Свіфт.