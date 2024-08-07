Активистки-зоозащитницы прервали мероприятие с участием Папы в Ватикане

Еженедельную общую аудиенцию Папы Римского Франциска в Ватикане в среду ненадолго прервали две женщины из группы защитников животных.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Активистки протестовали против проведения корриды.

Женщины шли по проходу в зале Павла VI в Ватикане, держа плакаты на испанском и английском языках с надписью: "Коррида – это грех".

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Reuters

Сотрудники службы безопасности быстро вывели активисток.

В среду Папа Франциск проводил свою первую общую аудиенцию после месячного летнего перерыва в июле.

Из-за сильной жары мероприятие проходило в зале для аудиенций Ватикана, а не на площади Святого Петра.

Ранее активистки группы Ostatne Pokolenie ("Последнее поколение") заблокировали VIP-вход на стадион в Варшаве перед концертом Тейлор Свифт, обвинив певицу в "оторванности" от экологических проблем.

Напомним, в июне двое протестующих движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") вошли в лондонский аэропорт Станстед и облили частные самолеты оранжевой краской, утверждая, что один из них принадлежал Тейлор Свифт.