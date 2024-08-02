Кліматичні активістки блокували VIP-вхід на концерт Тейлор Свіфт у Варшаві

Активістки групи Ostatne Pokolenie ("Останнє покоління") вранці в п’ятницю, 2 серпня, заблокували VIP-вхід до стадіону у Варшаві, де має відбутись концерт Тейлор Свіфт, звинувативши співачку у "відірваності" від екологічних проблем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

П’ятеро активісток "Останнього покоління" заблокували автомобілі, коли ті під'їжджали до VIP-входу Національного стадіону у Варшаві. Вони тримали плакати з написами "Багаті живуть за наш рахунок" і "Ультрабагаті вбивають нас".

🔥 OSTATNIE POKOLENIE WITA TAYLOR SWIFT 🔥



Przyjazd zakłócony! pic.twitter.com/duXmjOeeaY Реклама: August 2, 2024

Групу пізніше арештувала поліція.

❌ Nie stać nas dłużej na superbogaczy, jak Taylor Swift pic.twitter.com/xr8cbM4oM7 – Ostatnie Pokolenie (@OstatniePokolen) August 2, 2024

"Десятки тисяч людей переживають приїзд Тейлор Свіфт до Польщі. Сотні тисяч загинуть через нестримну розпусту одного відсотка найбагатших, в тому числі Тейлор Свіфт", – заявила група в соцмережах.

На думку групи, члени якої в минулому перекривали дороги в польській столиці, "вибір Тейлор очевидний: вона є символом відірваності багатих" від екологічної реальності, зокрема через використання приватного літака.

Нагадаємо, у червні двоє протестувальників руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту") увійшли в лондонський аеропорт Станстед і облили приватні літаки помаранчевою фарбою, стверджуючи, що один із них належав Тейлор Свіфт.

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