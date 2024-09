Посли G7 закликали не зволікати з призначенням експертів до наглядової ради "Укренерго"

Посли країн Групи семи закликали Київ не зволікати з заповненням складу наглядової ради НЕК "Укренерго" після звільнення його голови та відставки двох членів наглядової ради.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували у спільному X (Twitter) послів "Сімки" в Україні.

Посли "підкреслюють важливість швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР для визначення компетентних і професійних незалежних експертів до наглядової ради" після звільнення голови правління НЕК "Укренерго" і відставки двох членів наглядової ради на знак протесту.

