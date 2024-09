Послы G7 призвали не медлить с назначением экспертов в набсовет "Укрэнерго"

Послы стран "Группы семи" призвали Киев не медлить с заполнением состава наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" после увольнения его председателя и отставки двух членов наблюдательного совета.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали в совместном X (Twitter) послов "семерки" в Украине.

Послы "подчеркивают важность быстрой организации процедуры по стандартам ОЭСР для определения компетентных и профессиональных независимых экспертов в наблюдательный совет" после увольнения председателя правления НЭК "Укрэнерго" и отставки двух членов наблюдательного совета в знак протеста.

1/2 Following the dismissal of @NPCUkrenergo's CEO and the resignation of two Supervisory Board members, G7 Ambs underscore the importance of quickly organizing an OECD-standard process to identify competent, professional and independent experts for the Supervisory Board.

