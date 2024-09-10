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Послы G7 призвали не медлить с назначением экспертов в набсовет "Укрэнерго"

Новости — Вторник, 10 сентября 2024, 09:21 — Мария Емец

Послы стран "Группы семи" призвали Киев не медлить с заполнением состава наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" после увольнения его председателя и отставки двух членов наблюдательного совета.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали в совместном X (Twitter) послов "семерки" в Украине.

Послы "подчеркивают важность быстрой организации процедуры по стандартам ОЭСР для определения компетентных и профессиональных независимых экспертов в наблюдательный совет" после увольнения председателя правления НЭК "Укрэнерго" и отставки двух членов наблюдательного совета в знак протеста.

"Это критически важно для энергетической безопасности Украины и доверия международных партнеров", – подчеркнули они.

В прошлую пятницу посол США Бриджит Бринк подтвердила, что Штаты поднимают этот вопрос в диалоге с украинскими чиновниками, хотя и избежала детализации относительно сигналов, которыми США обмениваются с Украиной.

Как известно, два независимых члена "Укрэнерго" подали заявления об увольнении во вторник 3 сентября, публично заявив о политическом давлении, которое стало причиной увольнения руководителя компании Владимира Кудрицкого.

По их мнению, корпоративное управление "Укрэнерго" поставлено под сомнение. Еще одна вакансия независимого члена наблюдательного совета была не заполнена и до того, несмотря на многократные призывы партнеров к украинской власти.

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G7 (Группа семи)
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