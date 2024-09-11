Колишній коханці ексміністра в Італії заборонили вхід до парламенту через шпигунські окуляри

Жінці, яка опинилася в центрі скандалу, що призвів до відставки міністра культури Італії, у вівторок заборонили відвідувати парламент за те, що вона нібито незаконно знімала в залі засідань за допомогою шпигунських окулярів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Дженнаро Санджуліано залишив свою посаду міністра культури минулого тижня після того, як зізнався, що мав роман з Марією Розарією Бочча і намагався найняти її на посаду радниці.

Бочча була притягнута до дисциплінарної відповідальності нижньою палатою парламенту через відео, зняте за допомогою окулярів, оснащених камерою і мікрофоном, за допомогою яких вона, за її словами, хотіла провести для своїх підписників екскурсію парламентськими коридорами і кімнатами.

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У заяві комітету йдеться, що Бочча не буде допущена до будівлі "доти, доки компетентні органи не приймуть іншого рішення", зважаючи на порушення правила, що забороняє фото– та відеозйомку зсередини будівлі.

"Порушення торкнулося особливо вразливих об'єктів", – йдеться в заяві.

Раніше цього місяця Бочча написала в своєму акаунті в Instagram, що вона не зробила нічого протизаконного з окулярами.

Справа Бочча-Санджуліано домінувала в італійських ЗМІ протягом останніх двох тижнів, поставивши в незручне становище прем'єр-міністерку Джорджію Мелоні і призвівши до першої відставки міністра з моменту приходу до влади її правої коаліції в кінці 2022 року.

Бочча заповнила свій акаунт в Instagram фотографіями, на яких вона супроводжує Санджуліано на різних заходах, а в інтерв'ю ЗМІ заявила, що має доступ до приміщень і документів міністерства як консультантка. Її призначення, однак, так і не було офіційно оформлене.

Джерела повідомили агентству у вівторок, що прокуратура розпочала розслідування щодо Санджуліано через можливе зловживання державними коштами та розголошення конфіденційної інформації. Рахункова палата також розслідує цю справу.

Санджуліано неодноразово заявляв, що на Бочча не було витрачено жодних державних коштів, і заперечував, що вона мала доступ до будь-яких секретних документів. Він також пообіцяв подати до суду на свою колишню коханку.

Це вже другий скандал, який зачепив міністерство культури цього року: у лютому підлеглий Санджуліано, тодішній заступник міністра культури Вітторіо Сгарбі, подав у відставку після того, як його звинуватили у відмиванні викрадених мистецьких творів.