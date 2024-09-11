Бывшей любовнице экс-министра в Италии запретили вход в парламент из-за шпионских очков

Женщине, которая оказалась в центре скандала, приведшего к отставке министра культуры Италии, во вторник запретили посещать парламент за то, что она якобы незаконно снимала в зале заседаний с помощью шпионских очков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Дженнаро Санджулиано покинул свой пост министра культуры на прошлой неделе после того, как признался, что имел роман с Марией Розарией Бочча и пытался нанять ее на должность советника.

Бочча была привлечена к дисциплинарной ответственности нижней палатой парламента из-за видео, снятое с помощью очков, оснащенных камерой и микрофоном, с помощью которых она, по ее словам, хотела провести для своих подписчиков экскурсию по парламентским коридорам и комнатам.

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В заявлении комитета говорится, что Бочча не будет допущена в здание "до тех пор, пока компетентные органы не примут иного решения" ввиду нарушения правила, запрещающего фото– и видеосъемку изнутри здания.

"Нарушение коснулось особо уязвимых объектов", – говорится в заявлении.

Ранее в этом месяце Бочча написала в своем аккаунте в Instagram, что она не сделала ничего противозаконного с очками.

Дело Бочча-Санджулиано доминировало в итальянских СМИ в течение последних двух недель, поставив в неловкое положение премьер-министра Джорджию Мелони и приведя к первой отставке министра с момента прихода к власти ее правой коалиции в конце 2022 года.

Бочча заполнила свой аккаунт в Instagram фотографиями, на которых она сопровождает Санджулиано на различных мероприятиях, а в интервью СМИ заявила, что имеет доступ к помещениям и документам министерства в качестве консультанта. Ее назначение, однако, так и не было официально оформлено.

Источники сообщили агентству во вторник, что прокуратура начала расследование в отношении Санджулиано из-за возможного злоупотребления государственными средствами и разглашения конфиденциальной информации. Счетная палата также расследует это дело.

Санджулиано неоднократно заявлял, что на Бочча не было потрачено никаких государственных средств, и отрицал, что она имела доступ к каким-либо секретным документам. Он также пообещал подать в суд на свою бывшую любовницу.

Это уже второй скандал, который затронул министерство культуры в этом году: в феврале подчиненный Санджулиано, тогдашний заместитель министра культуры Витторио Сгарби, подал в отставку после того, как его обвинили в отмывании похищенных художественных произведений.