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У німецькому Дрездені оголосили другий рівень попередження через високу воду на Ельбі

Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 13:48 — Марія Ємець

У німецькому місті Дрезден, столиці федеральної землі Саксонія, оголосили другий рівень попередження про повені.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Станом на 22:00 у неділю рівень води в Ельбі сягав 5,24 метра, що відповідає другому рівню попередження про повені.

Перевищення порогу "третього рівня" – 6 метрів – очікують протягом понеділка. Рівень води в Ельбі може підніматися до середи-четверга.

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У місті почали підготовку до можливих підтоплень. Нагадаємо, очікувана негода і підвищення рівня води стали одними з причин рішення невідкладно демонтувати секцію мосту через Ельбу, яка обвалилася минулого тижня, щоб не допустити неконтрольованого руйнування. 

Рівень води підвищується і в Баварії, місцями підтоплені дороги та цокольні приміщення, проте ситуація загалом безпечна. 

Канцлер Олаф Шольц зазначив, що подекуди в країні висока вода становить загрозу для людей та майна і уряд "пильно стежить за ситуацією". 

Також він висловив співчуття сусіднім країнам – Австрії, Чехії, Польщі та Румунії, де повінь завдала великої шкоди.

"Ми дуже засмучені звістками про загиблих і зниклих безвісти. Наші європейські сусіди мають знати: ми готові допомогти", – написав він. 

Як відомо, від масштабних повеней потерпають південний захід Польщі, схід Чехії та Нижня Австрія, відомо про щонайменш трьох загиблих

У столиці Словаччини Братиславі рівень води на Дунаї наближається до 9-метрової позначки, деякі низинні райони вже підтоплені. 

Угорщина також готується до "повені десятиліття", але очікують, що вона не поб’є рекорд 2013 року. 

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Німеччина стихійні лиха
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