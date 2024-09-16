У німецькому Дрездені оголосили другий рівень попередження через високу воду на Ельбі

У німецькому місті Дрезден, столиці федеральної землі Саксонія, оголосили другий рівень попередження про повені.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Станом на 22:00 у неділю рівень води в Ельбі сягав 5,24 метра, що відповідає другому рівню попередження про повені.

Перевищення порогу "третього рівня" – 6 метрів – очікують протягом понеділка. Рівень води в Ельбі може підніматися до середи-четверга.

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У місті почали підготовку до можливих підтоплень. Нагадаємо, очікувана негода і підвищення рівня води стали одними з причин рішення невідкладно демонтувати секцію мосту через Ельбу, яка обвалилася минулого тижня, щоб не допустити неконтрольованого руйнування.

Рівень води підвищується і в Баварії, місцями підтоплені дороги та цокольні приміщення, проте ситуація загалом безпечна.

Канцлер Олаф Шольц зазначив, що подекуди в країні висока вода становить загрозу для людей та майна і уряд "пильно стежить за ситуацією".

Також він висловив співчуття сусіднім країнам – Австрії, Чехії, Польщі та Румунії, де повінь завдала великої шкоди.

Auch in Deutschland steigen die Pegelstände und bedrohen Menschen, Tiere und Häuser. Wir beobachten die Lage sehr aufmerksam. Ich danke allen Rettungskräften und freiwilligen Helfern, die bereit stehen, den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen. (2/2) – Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 16, 2024

"Ми дуже засмучені звістками про загиблих і зниклих безвісти. Наші європейські сусіди мають знати: ми готові допомогти", – написав він.

Як відомо, від масштабних повеней потерпають південний захід Польщі, схід Чехії та Нижня Австрія, відомо про щонайменш трьох загиблих.

У столиці Словаччини Братиславі рівень води на Дунаї наближається до 9-метрової позначки, деякі низинні райони вже підтоплені.

Угорщина також готується до "повені десятиліття", але очікують, що вона не поб’є рекорд 2013 року.