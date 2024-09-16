В немецком Дрездене объявили второй уровень предупреждения из-за высокой воды на Эльбе

В немецком городе Дрезден, столице федеральной земли Саксония, объявили второй уровень предупреждения о наводнениях.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 22:00 в воскресенье уровень воды в Эльбе достигал 5,24 метра, что соответствует второму уровню предупреждения о наводнении.

Превышение порога "третьего уровня" – 6 метров – ожидают в течение понедельника. Уровень воды в Эльбе может подниматься до среды-четверга.

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В городе начали подготовку к возможным подтоплениям. Напомним, ожидаемая непогода и повышение уровня воды стали одними из причин решения безотлагательно демонтировать секцию моста через Эльбу, которая обвалилась на прошлой неделе, чтобы не допустить неконтролируемого разрушения.

Уровень воды повышается и в Баварии, местами подтоплены дороги и цокольные помещения, однако ситуация в целом безопасна.

Канцлер Олаф Шольц отметил, что кое-где в стране высокая вода представляет угрозу для людей и имущества и правительство "пристально следит за ситуацией".

Также он выразил соболезнования соседним странам – Австрии, Чехии, Польше и Румынии, где наводнение нанесло большой ущерб.

Auch in Deutschland steigen die Pegelstände und bedrohen Menschen, Tiere und Häuser. Wir beobachten die Lage sehr aufmerksam. Ich danke allen Rettungskräften und freiwilligen Helfern, die bereit stehen, den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen. (2/2) – Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 16, 2024

"Мы очень расстроены известиями о погибших и пропавших без вести. Наши европейские соседи должны знать: мы готовы помочь", – написал он.

Как известно, от масштабных наводнений страдают юго-запад Польши, восток Чехии и Нижняя Австрия, известно по меньшей мере о трех погибших.

В столице Словакии Братиславе уровень воды на Дунае приближается к 9-метровой отметке, некоторые низменные районы уже подтоплены.

Венгрия также готовится к "наводнению десятилетия", но ожидают, что оно не побьет рекорд 2013 года.