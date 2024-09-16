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В немецком Дрездене объявили второй уровень предупреждения из-за высокой воды на Эльбе

Новости — Понедельник, 16 сентября 2024, 13:48 — Мария Емец

В немецком городе Дрезден, столице федеральной земли Саксония, объявили второй уровень предупреждения о наводнениях.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 22:00 в воскресенье уровень воды в Эльбе достигал 5,24 метра, что соответствует второму уровню предупреждения о наводнении.

Превышение порога "третьего уровня" – 6 метров – ожидают в течение понедельника. Уровень воды в Эльбе может подниматься до среды-четверга.

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В городе начали подготовку к возможным подтоплениям. Напомним, ожидаемая непогода и повышение уровня воды стали одними из причин решения безотлагательно демонтировать секцию моста через Эльбу, которая обвалилась на прошлой неделе, чтобы не допустить неконтролируемого разрушения.

Уровень воды повышается и в Баварии, местами подтоплены дороги и цокольные помещения, однако ситуация в целом безопасна.

Канцлер Олаф Шольц отметил, что кое-где в стране высокая вода представляет угрозу для людей и имущества и правительство "пристально следит за ситуацией".

Также он выразил соболезнования соседним странам – Австрии, Чехии, Польше и Румынии, где наводнение нанесло большой ущерб.

"Мы очень расстроены известиями о погибших и пропавших без вести. Наши европейские соседи должны знать: мы готовы помочь", – написал он.

Как известно, от масштабных наводнений страдают юго-запад Польши, восток Чехии и Нижняя Австрия, известно по меньшей мере о трех погибших.

В столице Словакии Братиславе уровень воды на Дунае приближается к 9-метровой отметке, некоторые низменные районы уже подтоплены.

Венгрия также готовится к "наводнению десятилетия", но ожидают, что оно не побьет рекорд 2013 года.

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Германия стихийные бедствия
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