У Братиславі рівень води на Дунаї наближається до 9-метрової позначки

У столиці Словаччини Братиславі рівень води на Дунаї вже перевищив 8 метрів, пік очікується вранці у вівторок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SME.

Станом на 8 годину ранку 16 вересня рівень води у Дунаї в районі Братислави сягнув 8,8 метра. Деякі прибережні райони міста підтопило.

TASR/Jaroslav Novák

TASR/Jaroslav Novák

У мережі з’явилося відео підтопленої будівлі Міністерства спорту.

Реклама:

За прогнозами Інституту гідрометеорології Словаччини, пік повені настане вранці у вівторок на рівні 9,36 метра.

У районі замку Девін, що вище за течією від столиці, річка вже вийшла за межі русла. Низка доріг у регіоні перекриті через підтоплення.

На 15:30 понеділка уряд проведе позачергове засідання у зв’язку з наслідками негоди.

Як відомо, від масштабних повеней потерпають південний захід Польщі, схід Чехії та Нижня Австрія, відомо про щонайменш трьох загиблих.

Угорщина також готується до "повені десятиліття" на Дунаї, але вважає, що рівень води не поб’є рекорд 2013 року.