Чоловіку, який нібито хотів стріляти у Трампа, висунули обвинувачення

Федеральні прокурори висунули кримінальні звинувачення 58-річному Раяну Рауту, якого затримали за підозрою в імовірній спробі замаху на експрезидента Дональда Трампа у штаті Флорида.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рауту інкримінують два звинувачення, пов'язаних із незаконним володінням зброєю. Ймовірно, це попередній крок, який дозволить тримати чоловіка під вартою, поки йому не будуть висунуті додаткові звинувачення.

Затриманий уже з'явився в залі федерального суду у Вест-Палм-Біч, що у штаті Флорида, де стався інцидент зі стріляниною.

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Напередодні, 15 вересня, в кампанії Дональда Трампа повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.

Сам Трамп подякував за "видатну роботу" Секретній службі США та іншим співробітникам правоохоронних органів після ймовірної спроби замаху на нього.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Більше про це – у статті Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.