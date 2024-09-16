Зеленський радий, що Трамп не постраждав від ймовірного замаху

Президент Володимир Зеленський радий, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не постраждав від ймовірного замаху.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Заленський акцентував, що верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі.

"Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали", – написав він.

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Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

У кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.

Американський президент Джо Байден заявив, що підозрюваний перебуває під вартою та доручив своїй команді забезпечити Секретну службу необхідними ресурсами для його захисту.

Сам Трамп подякував за "видатну роботу" Секретній службі США та іншим співробітникам правоохоронних органів після ймовірної спроби замаху на нього. А віцепрезидентка США Камала Гарріс засудила політичне насильство.