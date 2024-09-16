Мужчине, который якобы хотел стрелять в Трампа, предъявили обвинения

Федеральные прокуроры предъявили уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на экс-президента Дональда Трампа в штате Флорида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рауту инкриминируют два обвинения, связанных с незаконным владением оружием. Вероятно, это предварительный шаг, который позволит держать мужчину под стражей, пока ему не будут выдвинуты дополнительные обвинения.

Задержанный уже появился в зале федерального суда в Вест-Палм-Бич, что в штате Флорида, где произошел инцидент со стрельбой.

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Накануне, 15 сентября, в кампании Дональда Трампа сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.

Сам Трамп поблагодарил за "выдающуюся работу" Секретную службу США и других сотрудников правоохранительных органов после вероятной попытки покушения на него.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о возможном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

Больше об этом – в статье Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа.