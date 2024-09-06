У німецькій опозиції кажуть про вирішальну фазу війни, закликають уряд "зібратись"

Перед початком зустрічі контактної групи з питань України на базі ВПС США в Рамштайні, у німецькій опозиції закликали уряд до більшої допомоги Україні, називаючи нинішню стадію війни вирішальною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ntv.

Політик Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Йоганн Вадефул закликав федеральний уряд надати подальшу допомогу Києву.

"Ми повинні їхати в Рамштайн із зобов'язаннями, а не з обіцянками надії", – сказав Вадефул.

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Він закликає федеральний уряд "зібратися".

"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни", – стверджує Вадефул, зазначаючи, що Україна не може дозволити собі "спад".

За його словами, США наразі не можуть брати на себе подальші зобов'язання через виборчу кампанію. "Саме тому Європа, а отже, і Німеччина, є ще більш важливою", – сказав політик ХДС.

Нагадаємо, 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.

Це перша зустріч у форматі "Рамштайн" із 13 червня. На ній обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.

На зустрічі очікується виступ президента Володимира Зеленського.