Велика Британія повинна мати налагоджені системи для протидії більшій кількості кібератак у майбутньому, враховуючи останні кіберінцидент, який порушив роботу систем Міністерства праці та пенсій.

Про це заявила британська міністерка освіти Люсі Пауелл в інтерв’ю Sky News, передає "Європейська правда".

Міністерка переконана, що інциденти, подібні до кібератаки на Міністерство праці та пенсій, яка порушила роботу систем для адміністрування державних пенсій та соціальних виплат, траплятимуться частіше.

"Ми виділили величезний обсяг додаткових ресурсів на забезпечення нашої кіберстійкості, а також створили центр передового досвіду, оскільки подібні інциденти можуть траплятися дедалі частіше. Ми маємо переконатися, що у нас є системи, здатні дуже швидко реагувати на такі інциденти, що ми захищаємо наші дані та системи і забезпечуємо нашу стійкість", – зазначила Пауелл.

Як передає Politico, міністр праці та пенсій Пат Макфадден заявив, що інцидент, який вплинув на роботу систем його відомства у четвер, був кібератакою.

Після кібератаки Міністерство праці та пенсій відключило кілька онлайн-сервісів в якості запобіжного заходу. У неділю, через понад 72 години після виявлення спроби несанкціонованого доступу до них, ці сервіси все ще залишалися недоступними.

"Ми відключили ці системи, оскільки головним пріоритетом за таких обставин є захист громадян", – сказав Макфадден, наголосивши, що сервіси не будуть відновлені, доки це не стане безпечним.

Міністр додав, що не вважає, ніби під час атаки були скомпрометовані чиїсь особисті дані. Він зазначив, що будь-які затримки з виплатами пенсій та соціальної допомоги навряд чи пов’язані з цим інцидентом, оскільки ці виплати оформлюються за кілька днів до кінцевого терміну.

Пауелл заявила, що уряд співпрацює з Національним центром кібербезпеки (NCSC) з метою встановлення осіб, які стоять за цією атакою, та оцінки її наслідків.

На запитання Sky News про те, чи Росія несе відповідальність за кібератаку, Пауелл відповіла, що не буде висловлювати припущень з цього приводу.

Цей інцидент стався на тлі зростаючої занепокоєності щодо стійкості британських державних служб до кібератак.

Раніше цього місяця у звіті Національного центру кібербезпеки організаціям рекомендували посилити захист від хакерів, оскільки технології стають дедалі складнішими та потужнішими.

Нещодавно очільник Командування кібер– та спецоперацій Збройних сил Великої Британії Роб Магован вперше визнав, що Лондон проводить наступальні кібероперації проти Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану.