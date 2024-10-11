ЗМІ розповіли, коли ЄС покарає Іран за передачу балістичних ракет Росії

Очікується, що в понеділок, 14 жовтня, Європейський Союз може запровадити санкції проти фізичних та юридичних осіб у зв'язку з постачанням Іраном балістичних ракет Росії.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова посадовця ЄС, передає "Європейська правда".

За його словами, це буде "перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет Росії".

Він акцентував, що санкції будуть спрямовані як на окремих осіб, так і на організації, але не надав подальших подробиць.

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Як відомо, у понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ Європейського Союзу зберуться в Люксембурзі та обговорять подальшу військову підтримку України, а також – стан справ щодо санкцій проти Росії.

4 жовтня агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС готується до запровадження пакета санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня.

Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії оголосили Велика Британія та США.