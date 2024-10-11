Міністри ЄС у понеділок обговорять військову підтримку України та санкції проти РФ

У понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ Європейського Союзу зберуться в Люксембурзі та обговорять подальшу військову підтримку України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Латвії, пише "Європейська правда".

Як зазначило відомство, з актуальною інформацією про поточну ситуацію міністрів проінформує очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Він виступить у режимі відеозв’язку.

На пропозицію Латвії спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван поінформує Раду про стан справ щодо санкцій проти Росії.

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Опісля відбудеться дискусія щодо майбутніх виборів у Грузії та Молдові.

Нагадаємо, 9 жовтня Рада ЄС досягла згоди щодо надання Україні пакета макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде складовою кредиту від "Групи семи", для якого використають прибутки від заморожених активів РФ.

А раніше агентство Bloomberg повідомляло, що представники Європейського Союзу знайшли шлях, як обійти вето Угорщини на фінансування зброї для України на суму понад 6 млрд євро.