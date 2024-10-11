СМИ рассказали, когда ЕС накажет Иран за передачу баллистических ракет России

Ожидается, что в понедельник, 14 октября, Европейский Союз может ввести санкции против физических и юридических лиц в связи с поставками Ираном баллистических ракет России.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова чиновника ЕС, передает "Европейская правда".

По его словам, это будет "первый пакет санкций в контексте передачи Ираном баллистических ракет России".

Он акцентировал, что санкции будут направлены как на отдельных лиц, так и на организации, но не предоставил дальнейших подробностей.

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Как известно, в понедельник, 14 октября, министры иностранных дел Европейского Союза соберутся в Люксембурге и обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, а также – состояние дел по санкциям против России.

4 октября агентство Bloomberg сообщало, что ЕС готовится к введению пакета санкций против Ирана за поставки России баллистических ракет, что США официально подтвердили 10 сентября.

Свои пакеты санкций против Ирана и России объявили Великобритания и США.