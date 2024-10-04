ЗМІ: ЄС планує запровадити санкції проти Ірану за постачання Росії балістики

Європейський Союз готується до запровадження пакету санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на слова ознайомлених співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, перший пакет заходів торкнеться близько десятка фізичних і юридичних осіб, включаючи машинобудівні, металургійні та авіаційні компанії.

Обмеження з боку ЄС будуть першою відповіддю на надання ракет, і зараз розглядаються додаткові списки, зазначили співрозмовники журналістів.

Реклама:

Один зі співрозмовників зазначив, що окремо США заявили, що введуть санкції проти Ірану за його нещодавній удар по Ізраїлю і хочуть, щоб союзники вчинили так само.

Постачання балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня, свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і Росією.

Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосили Велика Британія та США. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії.

23 вересня глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном й під час зустрічі намагався тиснути на нього щодо поставки ракет Росії для війни проти України.