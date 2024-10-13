США предупредили о возможной угрозе возле религиозных учреждений Румынии

США призвали своих граждан не посещать религиозные учреждения в Румынии в течение 11-13 октября.

Об этом заявило посольство страны в Бухаресте, передает "Европейская правда".

Ведомство заявило, что получило данные об угрозах, потенциально направленных на синагоги, храмы или мечети в Румынии на выходных 11-13 октября.

А потому, посольство призвало "граждан США проявлять повышенную осторожность вблизи религиозных учреждений в Румынии в этот период".

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В то же время служба разведки Румынии (SRI) заявила, что не владеет информацией, которая бы оправдывала повышение уровня террористической угрозы. Однако, там добавляют, что будут действовать с повышенным вниманием, чтобы защитить безопасность Румынии.

Как известно, еврейская община на днях отмечает религиозный праздник Йом га-Кипурим, Судный день, когда верующие сосредотачиваются на посте и покаянии.

В этом году празднование происходит на фоне обострения напряжения на Ближнем Востоке.

Напомним, 7 октября – годовщина нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц отреагировали на это и, в частности, осудили "мерзкую" ненависть, направленную на евреев и мусульман.и ракеты из РФ