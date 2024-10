У G7 привітали призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міноборони

Посли країн "Групи семи" привітали рішення про призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міністерства оборони України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява з’явилася у спільному X (Twitter) послів G7.

Посли зазначили, що вітають призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міноборони – Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

G7 Ambassadors welcome the appointment of supervisory boards for Ukraine’s two defence procurement agencies. This important step will facilitate their access to international expertise and enhance transparency.

Реклама: