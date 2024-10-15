В G7 приветствовали назначение набсоветов двух закупочных агентств Минобороны

Послы стран "Группы семи" приветствовали решение о назначении наблюдательных советов двух закупочных агентств Министерства обороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление появилось в совместном X (Twitter) послов G7.

Послы отметили, что приветствуют назначение наблюдательных советов двух закупочных агентств Минобороны – Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.

G7 Ambassadors welcome the appointment of supervisory boards for Ukraine’s two defence procurement agencies. This important step will facilitate their access to international expertise and enhance transparency. Реклама: October 15, 2024

"Этот важный шаг облегчит им доступ к международной экспертизе и повысит прозрачность", – отметили в заявлении.

Напомним, в сентябре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах объединить Агентство оборонных закупок и Госоператора тыла, объяснив это "стандартами НАТО", однако впоследствии анонсировал создание наблюдательных советов для обоих агентств "в ближайшее время".

Представительство НАТО в Украине выразило надежду, что два закупочных агентства и в дальнейшем останутся отдельными, и приветствовало обещание начать создание их наблюдательных советов.

11 октября в Минобороны сообщили о завершении создания наблюдательных советов и опубликовали список членов.