В G7 приветствовали назначение набсоветов двух закупочных агентств Минобороны

Послы стран "Группы семи" приветствовали решение о назначении наблюдательных советов двух закупочных агентств Министерства обороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление появилось в совместном X (Twitter) послов G7.

Послы отметили, что приветствуют назначение наблюдательных советов двух закупочных агентств Минобороны – Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.

G7 Ambassadors welcome the appointment of supervisory boards for Ukraine’s two defence procurement agencies. This important step will facilitate their access to international expertise and enhance transparency.

