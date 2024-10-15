В G7 приветствовали назначение набсоветов двух закупочных агентств Минобороны
Послы стран "Группы семи" приветствовали решение о назначении наблюдательных советов двух закупочных агентств Министерства обороны Украины.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление появилось в совместном X (Twitter) послов G7.
Послы отметили, что приветствуют назначение наблюдательных советов двух закупочных агентств Минобороны – Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.
G7 Ambassadors welcome the appointment of supervisory boards for Ukraine’s two defence procurement agencies. This important step will facilitate their access to international expertise and enhance transparency.Реклама:– G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 15, 2024
"Этот важный шаг облегчит им доступ к международной экспертизе и повысит прозрачность", – отметили в заявлении.
Напомним, в сентябре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах объединить Агентство оборонных закупок и Госоператора тыла, объяснив это "стандартами НАТО", однако впоследствии анонсировал создание наблюдательных советов для обоих агентств "в ближайшее время".
Представительство НАТО в Украине выразило надежду, что два закупочных агентства и в дальнейшем останутся отдельными, и приветствовало обещание начать создание их наблюдательных советов.
11 октября в Минобороны сообщили о завершении создания наблюдательных советов и опубликовали список членов.