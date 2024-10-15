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В G7 приветствовали назначение набсоветов двух закупочных агентств Минобороны

Новости — Вторник, 15 октября 2024, 16:22 — Мария Емец

Послы стран "Группы семи" приветствовали решение о назначении наблюдательных советов двух закупочных агентств Министерства обороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление появилось в совместном X (Twitter) послов G7.

Послы отметили, что приветствуют назначение наблюдательных советов двух закупочных агентств Минобороны – Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. 

"Этот важный шаг облегчит им доступ к международной экспертизе и повысит прозрачность", – отметили в заявлении.

Напомним, в сентябре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах объединить Агентство оборонных закупок и Госоператора тыла, объяснив это "стандартами НАТО", однако впоследствии анонсировал создание наблюдательных советов для обоих агентств "в ближайшее время".

Представительство НАТО в Украине выразило надежду, что два закупочных агентства и в дальнейшем останутся отдельными, и приветствовало обещание начать создание их наблюдательных советов.

11 октября в Минобороны сообщили о завершении создания наблюдательных советов и опубликовали список членов.

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G7 (Группа семи)
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