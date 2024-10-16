У Молдові неподалік кордону з Україною знайшли уламки "снаряда"

На півночі Молдови неподалік кордону з Україною виявили уламки "снаряда".

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосили молдовські прикордонники.

Металеві уламки, схожі на уламки ракети чи снаряда, виявили мешканці наддністрянського Окницького району вранці 16 жовтня поблизу села Ленкеуці, або Ленківці – за 4 км від державного кордону.

Фото прикордонної поліції Молдови

З українського боку кордону найближчим містом є Могилів-Подільський.

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На місце виїхали співробітники поліції та прокуратури. У комюніке румунською знахідку називають словом "proiectil". Версій щодо типу об'єкта і того, коли він міг впасти там, поки не наводять.

Як відомо, після масованих повітряних атак РФ по цілях на території України у Молдові вже неодноразово падали уламки ракет і збиті "Шахеди".

На початку жовтня чергові уламки "Шахеда" знайшли на території Румунії.