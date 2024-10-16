В Молдове недалеко от границы с Украиной нашли обломки "снаряда"

На севере Молдовы недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки "снаряда".

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявили молдавские пограничники.

Металлические обломки, похожие на обломки ракеты или снаряда, обнаружили жители надднестрянского Окницкого района утром 16 октября вблизи села Ленкеуцы – в 4 км от государственной границы.

Фото пограничной полиции Молдовы

С украинской стороны границы ближайшим городом является Могилев-Подольский.

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На место выехали сотрудники полиции и прокуратуры. В коммюнике на румынском языке находку называют словом "proiectil". Версий относительно типа объекта и того, когда он мог упасть там, пока не приводят.

Как известно, после массированных воздушных атак РФ по целям на территории Украины в Молдове уже неоднократно падали обломки ракет и сбитые "Шахеды".

В начале октября очередные обломки "Шахеда" нашли на территории Румынии.