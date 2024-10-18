Белый дом: В НАТО нет консенсуса о приглашении Украины

В Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена, который информировал журналистов накануне визита главы Белого дома в Германию, сообщает "Европейская правда".

Чиновник отметил, что сейчас происходит активный разговор о различных элементах плана, которые были изложены Зеленским, а среди членов НАТО продолжается дискуссия о приглашении Украины.

"Пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение", – заявил чиновник.

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Вместе с тем он напомнил о решении Вашингтонского саммита НАТО, что Украина находится на необратимом пути к членству.

"Итак, вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов", – сказал чиновник.

Он добавил, что некоторые элементы плана являются долгосрочными, и "Украина хотела бы видеть их реализованными в течение многих-многих лет, возможно, даже десятилетий".

"Другие являются более краткосрочными, особенно с точки зрения некоторых военных возможностей, которые они стремятся обеспечить для себя уже сейчас. И кое-что из этого мы уже активно делаем", – добавил собеседник.

Как писала "Европейская правда", "план победы" состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО, для чего нужна решимость партнеров.

Второй пункт – о переносе войны на территорию России, третий пункт предусматривает размещение в Украине "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания", четвертый пункт – об инвестициях в добычу в Украине интересных для многих стран ценных ресурсов и пятый пункт – о "послевоенном времени".