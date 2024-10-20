СМИ: США расследуют слив секретных данных о планах атаки Израиля на Иран

Соединенные Штаты расследуют обнародование вероятной информации разведки США о планах Израиля принять меры в ответ на Иран.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех собеседников, пишет "Европейская правда".

Сверхсекретные документы, датированные 15 и 16 октября, распространялись в интернете с пятницы и были сначала опубликованы на платформе Telegram в учетной записи под названием Middle East Spectator.

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Этот канал заявил в пятницу, что получил документы от источника в разведывательном сообществе США. Неназванное лицо, знакомое с этим вопросом, подтвердило подлинность документов.

По данным портала Axios, в соответствующем аккаунте Telegram регулярно публикуется проиранский контент.

Утечка произошла, когда Израиль завершает несколько недель подготовки к ответному удару Ирана, который атаковал Израиль залпом баллистических ракет 1 октября.

Документы включают отчет Национального агентства геопространственной разведки Министерства обороны (NGA), распространенный внутри разведывательного сообщества США в начале этой недели.

В отчете подробно описываются мероприятия, которые были проведены в последние дни на нескольких базах ВВС Израиля, в том числе передача современных боеприпасов, которые, согласно отчету, предназначались для атаки на Иран.

В нем также отмечается, что, по данным американской разведки, ВВС Израиля провели на этой неделе крупные учения с участием самолетов-разведчиков и, вероятно, истребителей, которые готовились к возможной атаке на Иран.

В якобы разведывательном докладе также подробно описывается подготовка израильских подразделений беспилотников к атаке против Ирана.

Потенциальная утечка может быть признаком очень серьезного нарушения безопасности внутри разведывательного сообщества США.

Буквально полтора года назад скандал со спецслужбами США вызвал резонанс. Начиная с января 2022 года военнослужащий намеренно публиковал информацию, в частности, о войне в Украине, под грифом "секретно" и "совершенно секретно" в закрытом чате на популярной среди любителей видеоигр платформе Discord.

Утечка стала публичной только в апреле 2023 года. Злоумышленника, молодого бойца Нацгвардии, задержали. Он признал свою вину в суде этой весной.