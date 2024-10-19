Байден сказав, що знає, як Ізраїль відповість на ракетну атаку Ірану

Президент США Джо Байдена заявив, що знає, як Ізраїль відповість на масовану ракетну атаку Ірану, яка була здійснена на початку жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Байдена наводить Bloomberg.

Журналіст запитав Байдена, чи є у нього розуміння того, що Ізраїль зробить у відповідь на атаку, і коли ця відповідь відбудеться.

"Так і так", – сказав Байден у відповідь.

Реклама:

На запитання, чи поділиться він цією інформацією, президент США коротко відповів: "Ні і ні".

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Директор ЦРУ Вільям Бернс раніше заявляв, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.