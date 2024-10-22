ФБР розслідує ймовірний витік планів удару Ізраїлю на Іран

Федеральне бюро розслідувань почало розслідування ймовірного витоку секретних документів розвідки США після того, як у мережі з’явились дані про потенційні плани Ізраїлю щодо атаки на Іран у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Washington Post.

У ФБР заявили, що розслідують "ймовірний витік секретних документів" і "тісно співпрацюють з нашими партнерами в Міністерстві оборони і розвідувальному співтоваристві".

Від інших коментарів відомство відмовилось, оскільки розслідування триває досі.

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Як пише The Washington Post, розслідування ФБР має початись із відомства, де були зібрані секретні дані, в цьому випадку – з Національного агентства геопросторової розвідки Пентагону, яке відповідає за експлуатацію супутників-шпигунів розвідувального співтовариства США.

Надсекретні документи, датовані 15 і 16 жовтня, поширювалися в інтернеті з п’ятниці та були спочатку опубліковані на платформі Telegram в обліковому записі під назвою Middle East Spectator.

Витік стався, коли Ізраїль завершує кілька тижнів підготовки до удару у відповідь Ірану, який атакував Ізраїль залпом балістичних ракет 1 жовтня.

Буквально півтора року тому скандал із спецслужбами США викликав резонанс. Починаючи з січня 2022 року військовослужбовець навмисно публікував інформацію, зокрема, щодо війни в Україні, під грифом "секретно" і "цілком таємно" в закритому чаті на популярній серед любителів відеоігор платформі Discord.

Витік став публічним лише у квітні 2023 року. Зловмисника, молодого бійця Нацгвардії, затримали. Він визнав свою провину в суді цієї весни.