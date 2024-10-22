ФБР расследует вероятную утечку планов удара Израиля по Ирану

Федеральное бюро расследований начало расследование возможной утечки секретных документов разведки США после того, как в сети появились данные о потенциальных планах Израиля по атаке на Иран в ответ на ракетный обстрел 1 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Washington Post.

В ФБР заявили, что расследуют "вероятную утечку секретных документов" и "тесно сотрудничают с нашими партнерами в Министерстве обороны и разведывательном сообществе".

От других комментариев ведомство отказалось, поскольку расследование продолжается до сих пор.

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Как пишет The Washington Post, расследование ФБР должно начаться с ведомства, где были собраны секретные данные, в данном случае – с Национального агентства геопространственной разведки Пентагона, которое отвечает за эксплуатацию спутников-шпионов разведывательного сообщества США.

Сверхсекретные документы, датированные 15 и 16 октября, распространялись в интернете с пятницы и были первоначально опубликованы на платформе Telegram в аккаунте под названием Middle East Spectator.

Утечка произошла, когда Израиль завершает несколько недель подготовки к ответному удару Ирана, который атаковал Израиль залпом баллистических ракет 1 октября.

Буквально полтора года назад скандал со спецслужбами США вызвал резонанс. Начиная с января 2022 года военнослужащий намеренно публиковал информацию, в частности, о войне в Украине, под грифом "секретно" и "совершенно секретно" в закрытом чате на популярной среди любителей видеоигр платформе Discord.

Утечка стала публичной только в апреле 2023 года. Злоумышленника, молодого бойца Нацгвардии, задержали. Он признал свою вину в суде этой весной.