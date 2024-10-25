СМИ: Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии из-за его переговоров с министром РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Белграде, отменила свою встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

Эту информацию изданию N1 подтвердил представитель Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в Еврокомиссии, был сделан вывод, что во встрече фон дер Ляйен с Вучевичем нет смысла после анонса его переговоров с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Правительство Сербии направило заявление в СМИ после встречи Вучевича и Решетникова, но на сайте правительства о переговорах не упоминается.

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В заявлении для СМИ говорится, что Вучевич и Решетников обсудили дальнейшее укрепление экономического и общего сотрудничества между двумя странами.

Урсула фон дер Ляйен прибыла сегодня в Белград из Боснии и Герцеговины и ранее посетила Албанию и Северную Македонию. Завтра из Белграда она отправляется в Косово и завершит свое турне визитом в Черногорию в тот же день.

Ранее фон дер Ляйен похвалила сербского президента Александара Вучича, который не поехал на саммит БРИКС в российскую Казань, а встретился с ней и другими европейскими лидерами.

Напомним, в прошлое воскресенье Вучич провел первый за почти два с половиной года телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.