Президентка Грузії виступить зі зверненням щодо результатів виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в опозиції до партії влади, у неділю ввечері зробить першу заяву за підсумками парламентських виборів, що пройшли 26 жовтня

Про це йдеться на офіційній сторінці Зурабішвілі у Faccebook, пише "Європейська правда".

Звернення Зурабішвілі заплановане на 21:00 (19:00 за Києвом). Очікується, що вона озвучить свої перші офіційні коментарі щодо результатів.

На Facebook-сторінці Зурабішвілі також спростували фейк про те, що президентка нібито раніше закликала прийняти наслідки виборів і рухатись далі до європейського майбутнього.

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Проєвропейська "Коаліція за зміни", яка подолала виборчий бар'єр, раніше повідомила, що опозиційні сили працюють разом із президенткою, й сьогодні вони провели зустріч із нею. Незабаром план дії опозиції на майбутнє буде оприлюднено.

26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Наразі ЦВК підрахувала понад 99% виборчих дільниць, у результаті чого партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні проєвропейські партії не поділяють опубліковані ЦВК результати і вказують на масові порушення. Опозиційні сили не визнали попередні підсумки виборів.

Зурабішвілі після публікації екзитполів 26 жовтня ввечері заявила про перемогу опозиції.

На думку міжнародних спостерігачів, вибори були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою і численними повідомленнями про тиск на виборців.