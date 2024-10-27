Президент Грузии выступит с обращением относительно результатов выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в оппозиции к партии власти, в воскресенье вечером сделает первое заявление по итогам парламентских выборов, прошедших 26 октября

Об этом говорится на официальной странице Зурабишвили в Faccebook, пишет "Европейская правда".

Обращение Зурабишвили запланировано на 21:00 (19:00 по Киеву). Ожидается, что она озвучит свои первые официальные комментарии относительно результатов.

На Facebook-странице Зурабишвили также опровергли фейк о том, что президент якобы ранее призвала принять последствия выборов и двигаться дальше к европейскому будущему.

Реклама:

Проевропейская "Коалиция за перемены", которая преодолела избирательный барьер, ранее сообщила, что оппозиционные силы работают вместе с президентом, и сегодня они провели встречу с ней. Вскоре план действия оппозиции на будущее будет обнародован.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. На данный момент ЦИК подсчитала более 99% избирательных участков, в результате чего партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные проевропейские партии не разделяют опубликованные ЦИК результаты и указывают на массовые нарушения. Оппозиционные силы не признали предварительные итоги выборов.

Зурабишвили после публикации экзитполов 26 октября вечером заявила о победе оппозиции.

По мнению международных наблюдателей, выборы были омрачены глубокой поляризацией, а также крайне противоречивой предвыборной риторикой и многочисленными сообщениями о давлении на избирателей.