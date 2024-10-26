Президентка Грузії заявляє про перемогу опозиції

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі після публікації екзитполів заявила про перемогу опозиції.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у своєму X (Twitter).

Зурабішвілі написала, що об’єднана опозиція "перемагає з 52% попри спроби сфальсифікувати вибори і без голосів від діаспори".

European Georgia is winning with 52 % despite attempts to rigg elections and without votes from the diaspora 👍🇬🇪🇪🇺 Реклама: October 26, 2024

"Грузія продемонструвала демократію, європейськість і зрілість… Я пишаюся і впевнена у нашому європейському майбутньому", – зазначила президентка.

Нагадаємо, після закриття дільниць у Грузії опублікували результати двох екзитполів на замовлення опозиційних телеканалів і одного – на замовлення провладного "Імеді".

Перші два прогнозують перемогу об’єднаній опозиції з понад 50% або 48%. Водночас екзитпол центру Gorbi для "Імеді" стверджує, що за "Грузинську мрію" проголосували понад 56% виборців.

Лідери "Грузинської мрії" після того заявили про свою перемогу, не чекаючи результатів від ЦВК.

Згодом ЦВК опублікувала попередні результати з близько 70% дільниць. За цими даними, "Грузинська мрія" лідирує із 53% голосів.

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