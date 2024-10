Президентка Грузії заявляє про перемогу опозиції

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі після публікації екзитполів заявила про перемогу опозиції.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у своєму X (Twitter).

Зурабішвілі написала, що об’єднана опозиція "перемагає з 52% попри спроби сфальсифікувати вибори і без голосів від діаспори".

European Georgia is winning with 52 % despite attempts to rigg elections and without votes from the diaspora 👍🇬🇪🇪🇺

